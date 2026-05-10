خبير لوائح يدافع عن حكم مباراة اتحاد العاصمة والزمالك

علق خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة على هجوم جماهير الزمالك علي حكم مباراة الزمالك واتحاد العامة الجزائري بعد احتسابه ضربة جزاء في الوقت الاخير من المباراة .

وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي فيس بوك : “ غريب أمر البعض يعترف أن ركلة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري والتى أخطأ فيها حسام عبد المجيد صحيحة ولكن فى نفس الوقت يقول اتظلمنا تفسيرى لذلك ممكن يكون يقصد توقيت احتساب الركلة عشان غير كده يبقى ده مش منطقي ده في فيديو للكابتن هيثم فى الاستوديو بيقول لو هو حكم يحسبها ” .



تلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم في المباراة ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.