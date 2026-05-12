وصفته بـ«كراته».. حقيقة الخلاف بين كريم علي وزوجة ضياء العوضي

شهدت الساحة خلال الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل بعد وفاة الدكتور ضياء العوضي، خاصة مع تجدد الخلاف القديم بينه وبين الدكتور كريم علي، والذي تحول بعد الوفاة إلى موجة من الهجوم المتبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الخلاف بين كريم علي وضياء العوضي لم يكن جديدًا، بل امتد لسنوات، بعدما تبنى كل منهما رؤية مختلفة تمامًا فيما يتعلق بأنظمة التغذية والعلاج وأسلوب الحياة الصحي. ففي الوقت الذي كان فيه ضياء العوضي يروج لأفكار قائمة على ما يعرف بـ«نظام الطيبات» والاعتماد على الغذاء الطبيعي والصيام وبعض المفاهيم المرتبطة بالعلاج البديل، كان كريم علي يهاجم تلك الأفكار باستمرار، معتبرًا أن بعض المبالغات المرتبطة بها قد تدفع البعض إلى ترك العلاج أو اتباع أساليب غير متوازنة.

ومع تصاعد شعبية العوضي على مواقع التواصل، ازدادت حدة الهجوم المتبادل بين الطرفين. إذ ظهر العوضي في أكثر من فيديو ينتقد كريم علي بشكل مباشر، متهمًا إياه بتشويه أفكاره والسخرية من منهجه، بينما كان كريم يرد بأن اعتراضه ليس على الأشخاص، بل على أي فكر يراه متطرفًا أو قد يسبب ضررًا للناس تحت شعار العلاج الطبيعي أو الأنظمة الغذائية القاسية.

ومع مرور الوقت، تحول الخلاف العلمي إلى معركة جماهيرية، إذ انقسم المتابعون إلى فريقين؛ فريق يرى أن ضياء العوضي كان يقدم تجربة مختلفة ويشجع الناس على تحسين صحتهم عبر الطعام الطبيعي وتقليل الاعتماد على الأدوية، وفريق آخر اعتبر أن بعض النصائح التي كان يطرحها قد تحمل خطورة إذا تم تطبيقها بشكل عشوائي أو بعيدًا عن الإشراف الطبي.

