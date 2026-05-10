رياضة

حكم سابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

عبدالله هشام

كشف محمد الصباحي الحكم الدولي السابق عن تعرض الزمالك لظلم تحكيمي خلال مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الصباحي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: خروج المدافع في أي ارتقاء عالي تكون أحدى قدميه مرتفعه والأخرى مرتكزة وبالتالي طبيعي خروج حسام عبدالمجيد بهذا الشكل.

وواصل : يجب على الحكم فهم لعبة كرة القدم والوضع التشريحي لكل لاعب حتى يعطى حكما صحيحا للعبة وهذا ما حذرنا منه الاتحاد الافريقي قبل الموسم الحالي.

وأضاف: في رأي اللعبة عبث تحكيمي ولا ترتقي اللقطة لركلة جزاء لفريق اتحاد العاصمة الجزائري بجانب أن لاعب اتحاد العاصمة الجزائري راجع بضهره.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.

