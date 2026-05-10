طرد وهدف و3 فرص مهدرة.. 9 مشاهد مثيره بلقاء الزمالك واتحاد العاصمة

حقق اتحاد العاصمة فوزاً مثيرا علي نادي الزمالك بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية علي ملعب استاد 5 يوليو بالجزائر.

أحرز هدف اتحاد العاصمة الجزائري أحمد الخالدي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.

وشهدت مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك عديد المشاهد المثيرة التي أثارت لغطا كبيرا.

شارة القيادة

قام نجوم الزمالك قبل انطلاق مباراة اتحاد العاصمة بمنح محمد شحاتة لاعب متوسط الميدان شارة القيادة بعد مشاركته فى اللقاء رغم وفاة والده خلال الساعات الماضية.

هدف ضائع

أهدر الأنجولي شيكوبانزا في الدقيقة السادسة هدفا محققا عقب تلقيه تمريرة عرضية من الفلسطيني عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء سددها برعونة فى حراسة مدافع اتحاد العاصمة ليمسكها حارس المرمي بسهولة.

فرصة خطيرة

أضاع الأنجولي شيكوبانزا هدفا محققا بعدما قاد هجمة عنترية من الجهة اليسري ونجح في الهروب من لاعب اتحاد العاصمة وتخطي حارس المرمي ليضعها بغرابة فى أقدام مدافع المنافس لتضيع فرصة هدف أول.

هدف ملغي

ألغى حكم اللقاء هدفا لصالح فريق الزمالك بسبب وجود تدخل من شيكو بانزا على مدافع المنافس بالكتف قبل تمرير الكرة إلى عدي الدباغ، ليتم احتساب خطأ وإلغاء الهدف.

الـ var ينقذ الزمالك

رفض حكم اللقاء إحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة الجزائري في الربع الأخير من عمر المباراة عقب تدخل محمود حمدي الونش في كرة مشتركة مع مهاجم الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء.

جاء قرار حكم اللقاء بعدما استمع إلي حكم تقنية الفيديو المعروفة بـ var بعدم وجود أي مخالفة من جانب الونش واعتبار ذلك التحام طبيعي.

هدف ملغي وركلة جزاء

نجح البرازيلي خوان بيزيرا في استخلاص الكرة والإنطلاق بها متجاوزًا أكثر من لاعب، وسجل هدفًا عالميا إلا أن الحكم ألغى الهدف عقب العودة لتقنية الـ var، واحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بسبب وجود مخالفة على مدافع الزمالك حسام عبد المجيد في بداية الكرة.

ركلة جزاء

نجح أحمد الخالدي نجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تسديد ركلة الجزاء ووضع الكرة داخل شباك المهدي سليمان حارس فريق الزمالك معلنا عن الهدف الوحيد في اللقاء

طرد بلا معني

أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانيه للاعب المغربي محمود بنتايج لتصبح بطاقه حمراء وطرد للاعب بداعي اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة.

قرار طرد بنتايج أثار حالة من الجدل داخل الملعب، وسط اعتراضات واسعة من جانب نجوم الزمالك ،ليغيب رسمياً عن لقاء الإياب.

هتافات الجماهير

حرص جمهور الزمالك على دعم ومؤازرة محمد شحاتة خلال مشاركته في مباراة اليوم، وذلك بعد وفاة والده منذ يومين، حيث نال اللاعب تحية خاصة من الجماهير تقديرًا لإصراره على التواجد واستكمال مشوار الفريق في البطولة