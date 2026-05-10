موعد احتفالية تكريم أبطال أفريقيا لكرة اليد بحضور وزير الرياضة

يقيم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، مساء الثلاثاء 12 مايو، احتفالية كبرى لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة، وذلك بفندق فيرمونت هليوبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تفاصيل حفل تكريم أبطال اليد

ويشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، إلى جانب قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل، في أمسية خاصة للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية.

ويأتي تنظيم الحفل تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف ومسيرة قوية توجها بالحفاظ على زعامة القارة الأفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على كافة المستويات.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، وسط أجواء احتفالية تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

وأكد الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن تكريم الأبطال واجب مستحق بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والطموح من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.