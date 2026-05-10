رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رونسيرو يفاجئ جماهير ريال مدريد: راؤول المدرب القادر على إنقاذ الفريق

إسلام مقلد

رشح الإعلامي الإسباني توماس رونسيرو، المحلل الشهير في برنامج "الشيرنجيتو" ونائب رئيس تحرير صحيفة "آس"، الأسطورة راؤول جونزاليس لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأكد رونسيرو أن راؤول يُعد الخيار الأنسب لقيادة الفريق في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها النادي، مشيرًا إلى أن شخصيته القوية وتاريخه الكبير مع ريال مدريد يمنحانه القدرة على فرض الانضباط داخل غرفة الملابس.

توترات داخل غرفة الملابس

وأوضح رونسيرو أن أزمة ريال مدريد لم تعد مقتصرة على النتائج داخل الملعب، بل امتدت إلى توترات متزايدة بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى وجود عدة أزمات داخل الفريق، بدأت بخلافات بين بعض اللاعبين، مرورًا بمشادة بين كيليان مبابي وأحد أعضاء الجهاز الفني، وصولًا إلى الأزمة الأخيرة بين أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي.

مورينيو ضمن المرشحين

وشهدت الأيام الماضية تزايد الحديث حول احتمالية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد مجددًا، بعد تجربته السابقة مع النادي بين عامي 2010 و2013.

لكن رونسيرو أبدى تحفظه على الفكرة، مؤكدًا أن مورينيو الحالي لا يملك نفس القوة والحيوية التي كان يتمتع بها قبل سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر خلال تجاربه الأخيرة.

راؤول أسطورة قادرة على فرض الهيبة

وخلال ظهوره في برنامج "El Bar de Sique"، شدد رونسيرو على أن راؤول يمتلك شخصية لا تسمح لأي لاعب بالاستهانة به، بفضل تاريخه الكبير وإنجازاته الأوروبية مع ريال مدريد.

وأضاف أن النادي يحتاج في هذه المرحلة إلى شخصية تعرف معنى ريال مدريد وقادرة على إعادة الانضباط والهوية داخل الفريق.

تشبيه الوضع بـ"العملية الجراحية"

وشبّه رونسيرو المرحلة الحالية داخل ريال مدريد بعملية جراحية دقيقة، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق فقط بتشخيص المشكلات، بل بالشخص القادر على تنفيذ التغيير وإنقاذ الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن راؤول هو الخيار الأمثل من وجهة نظره، رغم اعترافه بأنه ليس من الأسماء المفضلة لدى إدارة النادي في الوقت الحالي.

