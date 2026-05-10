الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مبابي يتصدر.. اشتعال صراع هدافي الدوري الإسباني في موسم 2025-2026

إسلام مقلد

لا يقل الدوري الإسباني إثارة عن نظيره الإنجليزي، بل يواصل جذب عشاق كرة القدم حول العالم بطابعه الفني والمواجهات الكبرى التي تجمع عمالقة الكرة الأوروبية.

ويشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين أندية القمة، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى جانب فرق أخرى تسعى لمزاحمة الكبار وكسر الهيمنة التقليدية.

برشلونة بطل الموسم الماضي

وكان برشلونة قد تُوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، بفضل تألق عدد من نجومه، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا.

مبابي يخطف الأضواء

ورغم تتويج برشلونة باللقب، نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في فرض نفسه كأبرز نجوم الموسم على المستوى الفردي، بعدما حسم صراع هدافي الليجا، رغم اكتفاء ريال مدريد بالمركز الثاني.

صراع الهدافين يشتعل

وتبدو المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم أكثر قوة، في ظل وجود أسماء هجومية بارزة مثل ليفاندوفسكي، فينيسيوس جونيور، مبابي وأنطوان جريزمان.

كما شهد الموسم انضمام ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026

1- كيليان مبابي – ريال مدريد – 24 هدفًا
2- فيدات موريكي – مايوركا – 21 هدفًا
3- أنتي بوديمير – أوساسونا – 17 هدفًا
4- لامين يامال – برشلونة – 16 هدفًا
5- فينيسيوس جونيور – ريال مدريد – 15 هدفًا
5- فيران توريس – برشلونة – 15 هدفًا

