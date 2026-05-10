ريال سوسيداد يخطف نقطة ثمينة من ريال بيتيس في الدوري الإسباني

خطف ريال سوسيداد نقطة ثمينة من ريال بيتيس بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد أنويتا في الجولة الخامسة والثلاثون ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفتتح ريال بيتيس التهديف في الدقيقة 39، عن طريق أنتوني.

وأضاف ريال بيتيس الهدف الثاني في الدقيقة 47، عن طريق عبدالصمد الزلزولى.

وقلص ريال سوسيداد الفارق في الدقيقة 80، عن طريق أوري أوسكارسون.

وأدرك ريال سوسيداد هدف التعادل في الدقيقة 90+2، عن طريق ميكيل أوبارزابال من علامة جزاء.

وبهده النتيجة يرتفع رصيد ريال سوسيداد إلى النقطة 44 محتلاً المركز الثامن، وأرتفع ريال بيتيس إلى النقطة 54 محتلاً المركز الخامس.