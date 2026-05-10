برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

يقترب نادي برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، وذلك عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة مساء اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الموسم الحالي.

ويتصدّر برشلونة جدول الترتيب برصيد ثمانٍ وثمانين نقطة، متقدمًا بفارق إحدى عشرة نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يجعل الفريق الكتالوني في وضع مريح قبل مواجهة الليلة، حيث يكفيه التعادل فقط لحسم اللقب رسميًا أمام جماهيره.

في المقابل، يعيش ريال مدريد موسمًا متقلبًا، بدأ بإقالة المدرب تشابي ألونسو في منتصف الموسم، قبل أن يتولى ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية، إلا أن الفريق لم ينجح في استعادة توازنه أو العودة للمنافسة على البطولات بالشكل المطلوب.

وودّع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ، كما خرج من كأس ملك إسبانيا مبكرًا أمام ألباسيتي في دور الستة عشر، ليبقى الدوري الإسباني الأمل الأخير لتجنب موسم صفري، إلى جانب محاولة تأجيل احتفالات برشلونة باللقب.

وتفاقمت الأزمات داخل الفريق الملكي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى وقوع مشادة بين فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني خلال التدريبات، تطورت إلى إصابة احتاج على إثرها اللاعب الأوروجوياني إلى غرز جراحية، ما دفع إدارة النادي إلى فتح تحقيق داخلي وفرض غرامات مالية على اللاعبين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، في لقاء قد يحسم رسمياً هوية بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم