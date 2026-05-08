خطوة جديدة تنتظر جوهرة الكرة المصرية مع برشلونة

يواصل فريق برشلونة أتلتيك دراسة إجراء تغييرات على مركز المهاجم الصريح خلال الموسم المقبل، ضمن خطة فنية لإعادة تطوير الخط الهجومي للفريق، في ظل متابعة عدد من العناصر الشابة المرشحة للاستمرار أو التدعيم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب جوليانو بيليتي اعتمد خلال الجزء الأخير من الموسم على الثنائي فيكتور باربيرا وجواكين ديلجادو، بعدما نجح الأخير، المنضم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في منح الفريق دفعة هجومية واضحة، بينما حصل باربيرا على فرص أكبر في التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر أن يعود أوسكار جيستا إلى صفوف الفريق الرديف، في الوقت الذي يواصل فيه النادي تقييم وضع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي انضم خلال يناير الماضي على سبيل الإعارة، بعدما أظهر قدرات مختلفة في أسلوب اللعب، وهو ما قد يدفع الإدارة لتفعيل بند شرائه بشكل نهائي استعدادًا للموسم المقبل.

وفي سياق متصل، يواصل لاعبو برشلونة أتلتيك تدريباتهم رغم انتهاء الموسم، تحسبًا للاستعانة ببعض العناصر ضمن الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحركات داخل النادي لإعادة تشكيل بعض المراكز قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تشير المؤشرات إلى وجود حالة من الرضا داخل إدارة برشلونة عن العمل الذي يقدمه جوليانو بيليتي، مع توقعات باستمراره في منصبه خلال الموسم المقبل، ما لم تحدث تغييرات مفاجئة داخل الجهاز الفني.

على الجانب الآخر، أشاد خوسيه رامون، المدير العام لنادي برشلونة، بالمستوى الذي يقدمه حمزة عبد الكريم مع فريق الشباب، خاصة بعد مساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني للشباب، عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة التتويج أمام مونت كارلو.

وأكد رامون، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب المصري خضع لتقييم إيجابي سواء داخل الملعب أو خارجه، مشيدًا بقوته البدنية وبنيته الجسمانية، إلى جانب امتلاكه خصائص هجومية مختلفة عن بقية المهاجمين في الفئات السنية، وقدرته المميزة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء.