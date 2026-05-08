تقارير عالمية تكشف مستجدات مفاوضات الأهلي لاستعادة محمد عبد المنعم

كشفت تقارير صحفية عن دراسة النادي الأهلي استعادة مدافعه السابق محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قادمًا من صفوف نادي نيس الفرنسي، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027 على المستويين المحلي والقاري.

وبحسب تقارير متخصصة في سوق الانتقالات، فإن محمد عبد المنعم يرتبط بعقد مع نادي نيس يمتد حتى صيف عام 2028، وهو ما يجعل فكرة انتقاله النهائي إلى الأهلي صعبة نسبيًا من الناحية المالية، خاصة في ظل تمسك النادي الفرنسي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

إدارة القلعة الحمراء تفتح باب المفاوضات مع نيس الفرنسي لحسم الصفقة

ورغم ذلك، تظل فكرة انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مطروحة بقوة داخل النادي الأهلي، في حال تعثر التوصل لاتفاق نهائي لشراء عقده، خصوصًا أن الإدارة الحمراء تسعى لحسم ملف تدعيم الدفاع مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت التقارير أن الاتصالات بين الأطراف المختلفة تسير بشكل إيجابي حتى الآن، وسط حالة من التفاؤل بإمكانية إتمام الصفقة مع فتح باب القيد الصيفي رسميًا خلال شهر يونيو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الأهلي كانت تفضل في البداية استعادة اللاعب بشكل نهائي، لكنها بدأت في الوقت الحالي الترحيب بفكرة الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل صعوبة إتمام الصفقة بصورة دائمة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف محمد عبد المنعم، سواء بحسم عودته إلى الأهلي أو التراجع عن الصفقة والبحث عن مدافع بديل، خاصة مع معاناة الفريق دفاعيًا خلال الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأفريقي.