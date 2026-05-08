معتمد جمال : الزمالك يحترم منافسيه ولكن لكل مباراة ظروفها

قدم معتمد جمال المدير الفني للزمالك واجب العزاء لـ محمد شحاتة لاعب الأبيض في وفاة والده وذلك في بداية حديثه في المؤتمر الصحفي قبل لقاء اتحاد العاصمة المقبلة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

تصريحات معتمد جمال

وقال معتمد جمال المدير الفني للزمالك :"مواجهة اتحاد العاصمة كبيرة أمام منافس قوي، والنهائي سيكون عبارة عن شوطين، الأول في الجزائر والثاني في مصر، ومستعدون للقاء ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة وسط جماهيرنا"

وتابع أن الزمالك يحترم منافسيه جميعا ولكن لكل مباراة ظروفها والهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية

متمنيا تكرار سيناريو مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية وتحقيق الفوز خارج الديار

وواصل معتمد جمال : "فريق اتحاد العاصمة منافس قوي ويمتلك جهاز فني محترم، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن الزمالك يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في لقاء العودة".