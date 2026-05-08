عمر جابر: هدفنا العودة بنتيجة إيجابية أمام اتحاد العاصمة والتتويج بالكونفدرالية

أكد عمر جابر، قائد نادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللاعبين يعيشون حالة كبيرة من التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

وقال عمر جابر إن الزمالك ينافس بقوة هذا الموسم على بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا رغبة اللاعبين في إضافة لقب إفريقي جديد إلى خزائن النادي، خاصة في ظل امتلاك الفريق عناصر صاحبة خبرات كبيرة في البطولات القارية.

وأوضح قائد الزمالك أن الجيل الحالي يمتلك شخصية قوية وخبرات مميزة، بعدما نجح من قبل في التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، مشددًا على أن جميع اللاعبين يعملون بروح جماعية لتحقيق هدف التتويج بالبطولة.

عمر جابر: اتحاد العاصمة فريق قوي ويستحق الوصول للنهائي

وأضاف عمر جابر أن اتحاد العاصمة فريق قوي ويستحق الوصول إلى النهائي، مؤكدًا احترام الزمالك الكامل للمنافس الجزائري، في ظل امتلاكه لاعبين أصحاب خبرات وجماهيرية كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هدف الفريق الأبيض هو العودة بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب.

وأشار قائد الزمالك إلى أنه يحاول دائمًا نقل خبراته إلى اللاعبين داخل الفريق، بالتعاون مع العناصر الكبيرة مثل محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد وأحمد فتوح، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين في المباريات الحاسمة.

واختتم عمر جابر تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الزمالك، مقدمًا الشكر على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن الفريق ينتظر مساندة قوية خلال المرحلة المقبلة، من أجل المنافسة على لقبي الدوري والكونفدرالية وإسعاد الجماهير البيضاء.