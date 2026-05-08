عمر جابر: هدفنا زيادة ألقابنا القارية.. وجماهير الزمالك اللاعب رقم واحد

أكد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يدخل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطموحات كبيرة، ورغبة واضحة في مواصلة حصد الألقاب القارية.

وقال عمر جابر، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إن الاستعدادات داخل الفريق تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى وجود حالة تركيز كبيرة بين اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وأضاف قائد الزمالك أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة في الوقت الحالي، حيث ينافس على لقب الكونفدرالية والدوري المصري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو زيادة رصيد النادي من البطولات القارية، إلى جانب سعيه الشخصي للتتويج باللقب للمرة الثانية بعد الفوز به في النسخة قبل الماضية.

وأوضح جابر أن جيل الزمالك الحالي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية، لافتًا إلى أن الفريق نجح في التتويج بالكونفدرالية من قبل، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي، وهو ما يمنح اللاعبين دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق الإنجازات.

وشدد على أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ويعمل الجميع داخل المجموعة بروح واحدة من أجل تحقيق الهدف وحصد اللقب القاري.

وفيما يتعلق بالمنافس، قال عمر جابر إن اتحاد العاصمة فريق قوي ومميز، ولم يصل إلى النهائي من باب الصدفة، مؤكدًا أنه منافس محترم ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات وجماهير كبيرة في الجزائر، إلا أن الزمالك يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز في لقاء الذهاب.

وتحدث قائد الزمالك عن دوره داخل الفريق، موضحًا أنه يسعى لنقل خبراته للاعبين الشباب، إلى جانب زملائه أصحاب الخبرة مثل محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد وأحمد فتوح، من أجل التأكيد على أهمية اللقاء وضرورة التركيز على التفاصيل الصغيرة.

واختتم عمر جابر تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم يمثلون القوة الداعمة الأكبر للفريق، واصفًا إياهم بـ"اللاعب رقم واحد"، معربًا عن أمله في استمرار دعمهم خلال المباريات المقبلة لتحقيق بطولتي الدوري والكونفدرالية، وإسعادهم بحضور قوي في النهائي بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري في القاهرة.