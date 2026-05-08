معتمد جمال: أغلقنا صفحة الدوري ونركز على نهائي الكونفيدرالية

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق يدخلون مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بطموحات كبيرة ورغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بما يقربهم من التتويج باللقب القاري.

وقال معتمد جمال، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إن الزمالك يستعد بجدية كبيرة للمباراة، مؤكدًا أنها بمثابة الشوط الأول من النهائي، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ التحضير فور الوصول إلى الجزائر رغم حالة الإرهاق بعد خوض مباراة في الدوري المصري مؤخرًا.

وأضاف المدير الفني أن الفريق أغلق صفحة الدوري تمامًا، وركز بشكل كامل على مواجهة اتحاد العاصمة، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تساعد في حسم اللقب، موضحًا أن تركيز الجهاز الفني ينصب حاليًا على هذه المواجهة فقط.

وشدد معتمد جمال على أن لاعبي الزمالك يتمتعون بروح عالية ودوافع قوية لتحقيق الفوز، إلى جانب وجود عناصر خبرة قادرة على التعامل مع أجواء المباريات الكبرى، مؤكدًا أن الهدف هو إسعاد جماهير النادي والعودة بنتيجة إيجابية من الجزائر.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك مزيجًا من اللاعبين أصحاب الخبرة والدوليين، إلى جانب عناصر سبق لها خوض نهائي الكونفدرالية 2024 أمام نهضة بركان والتتويج باللقب، وهو ما يمنح الفريق خبرة إضافية في مثل هذه المواجهات، بجانب الحماس الذي يميز العناصر الجديدة.

معتمد جمال: اتحاد العاصمة فريق قوي والمباراة صعبة

واعتبر المدير الفني أن اتحاد العاصمة فريق قوي ومحترم ويمتلك جماهيرية كبيرة، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة، لكنه شدد في الوقت نفسه على احترام المنافس والاستعداد له بشكل جيد، مع تمنياته بأن تخرج المواجهة في إطار من الروح الرياضية التي تليق بالكرة العربية.

وأوضح معتمد جمال أن العامل الذهني سيكون له دور حاسم في المباراة، مؤكدًا أهمية التركيز الكامل من جانب اللاعبين، مشيرًا إلى أنه طالبهم بضرورة إغلاق ملف مباريات الدوري وعدم التفكير سوى في النهائي القاري، لأن الفريق الأكثر تركيزًا سيحقق أفضل نتيجة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الزمالك على دعمها المستمر، معربًا عن أمله في إسعادهم خلال الفترة المقبلة بحصد بطولتي الدوري والكونفدرالية، ومؤكدًا الحاجة إلى استمرار دعمهم في المباريات القادمة كما اعتادوا دائمًا.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري في القاهرة.