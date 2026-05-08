الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يؤدي مرانه الختامي استعدادا لـ اتحاد العاصمة

يسري غازي

يخوض فريق الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد ستاد 5 يوليو.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ " معتمد جمال" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة بإستاد 5 يوليو قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر عمر جابر قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بـ لامين نداي  المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة  في الواحدة ظهر غدٍ بحضور سعدي رضواني لاعب الفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا  على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على إستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولي .

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

