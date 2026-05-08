تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟

كشف الإعلامي جمال الغندور، تفاصيل الساعات الماضية التي شهدت حالة من الصدمة داخل معسكر الزمالك في الجزائر بعد وفاة والد محمد شحاتة لاعب الفريق، حيث شهدت محاولات لسفر اللاعب سريعا إلى مصر للحاق بمراسم دفن والدة ولكن دون جدوى بسبب عدم توفر أي تذاكر طيران في الرحلات المسافرة لمصر.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تركت الأمر في يد اللاعب ومنحته حرية قراره بالسفر إلى مصر في أقرب طائرة من الممكن الحجز بها وعائلة اللاعب طلبت منه البقاء في الجزائر وعدم المغادرة خصوصا أن مرايم الدفن والجنازة والعزاء انتهت عصر اليوم.

واختتم، أن اللاعب في حالة صدمة وحزن كبيرة وموقفه من المشاركة في المباراة غير واضح حتى الأن.