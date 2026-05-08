رياضة

سفير مصر بالجزائر: الوقت لم يساعد محمد شحاتة على العودة للقاهرة

رباب الهواري

قال عبداللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، إن السفارة المصرية واتحاد الكرة الجزائري حرصا على استقبال بعثة الزمالك والعمل على توفير كل سبل الراحة للفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف اللايح في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”، أن الجميع ينتظر مباراة كبيرة بين الزمالك واتحاد العاصمة تليق باسم وتاريخ الناديين، مشيرًا إلى أن الأجواء في الجزائر مناسبة لإقامة اللقاء رغم سقوط بعض الأمطار خلال الفترة الماضية.

وتحدث عبداللطيف اللايح عن موقف محمد شحاتة، مؤكدًا أن الوقت لم يكن كافيًا لعودة اللاعب إلى مصر بعد وفاة والده، وتم التنسيق مع نادي الزمالك لبقائه مع البعثة، متمنيًا ألا تؤثر هذه الظروف على معنويات اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وأوضح أن الزمالك سيخوض مرانه الرئيسي اليوم  على ملعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، متوقعًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب أنصار اتحاد العاصمة، قد يتجاوز 40 ألف مشجع.

وأكد اللايح أن العلاقات الرياضية بين مصر والجزائر دائمًا ما تتسم بالمحبة والروح الرياضية، مشيدًا بالأجواء التي صاحبت مباراة الزمالك السابقة أمام شباب بلوزداد، ومتمنيًا خروج لقاء اتحاد العاصمة بشكل يليق بتاريخ الناديين.

