استياء محمد صبحي من تجاهله في الزمالك.. الحارس يترقب العروض

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر مقرب من محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، عن حالة من الاستياء تسيطر على اللاعب خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الفريق، وتجاهل الجهاز الفني له في المباريات الأخيرة.

وأوضح عبر برنامج ستاد المحور، أن صبحي تحدث مع المقربين منه عن صعوبة الموقف بالنسبة له، خاصة أن الفترة الحالية تمثل مرحلة مهمة في مشواره، وكان يأمل في الاستمرار بالتشكيل الأساسي من أجل الحفاظ على فرصه في التواجد ضمن حسابات منتخب مصر قبل كأس العالم 2026.

وأضاف أن الحارس ينتظر وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضها على مسئولي الزمالك، من أجل حسم موقفه النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل، في ظل رغبته في المشاركة بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة.