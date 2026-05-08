لاعب اتحاد العاصمة السابق: الزمالك تفوق على الأهلي الأقوى في إفريقيا آخر 10 سنوات

أكد حسين أشيو نجم الكرة الجزائرية السابق، أن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في النهائي المنتظر ستكون قوية للغاية، مشيرًا إلى أن الفريقين يمتلكان دوافع كبيرة لتحقيق اللقب.

وقال حسين أشيو في مداخلة عبر برنامج ستاد المحور:"أتوقع مباراة نهائية كبيرة بين الزمالك واتحاد العاصمة، لأن الفريقين لديهم تاريخ وجماهيرية كبيرة، كما أن المباريات النهائية دائمًا تُحسم بالتفاصيل الصغيرة وليس بفوارق المستوى الكبيرة".

وأضاف: "الزمالك في أقوى فتراته بالوقت الحالي، ونجح في تصدر الدوري على الأهلي، أقوى فريق في إفريقيا خلال آخر 10 سنوات، وهذا يؤكد أن الزمالك يقدم موسمًا مميزًا ويستحق التواجد في القمة".

وتابع النجم الجزائري: "الزمالك يستحق تصدر جدول الدوري المصري بعد الأداء الكبير الذي يقدمه هذا الموسم، والفريق أصبح يمتلك شخصية قوية داخل الملعب".

وعن اتحاد العاصمة، قال أشيو: "اتحاد العاصمة لا يقدم مستوى جيدًا في الدوري الجزائري، لكن الفريق ظهر بصورة مختلفة تمامًا في نهائي الكأس أمام شباب بلوزداد ونجح في التفوق وتقديم مستوى رائع".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الفوز على شباب بلوزداد في نهائي الكأس خلق حالة من الارتياح والثقة داخل اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك، ولذلك أتوقع مباراة قوية وصعبة على الفريقين".