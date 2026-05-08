ولاد الأصول.. أيمن يونس يشيد باستقبال الجزائرين لبعثة الزمالك

اشاد ايمن يونس لاعب الزمالك السابق لاستقبال الجزائرين للبعثة نادي الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" استقبال الجزائريين ل الزمالك بالورد و تسهيل كل شيء للبعثه مش جديد عليك ولاد الأصول ..بصراحه بنقدم تحيه شكر و تقدير و احترام لكل المسؤلين في الجزائر الشقيق علي استقبالهم .. و بالتوفيق للزمالك يرجعوا يارب مجبورين الخاطر ..بالتوفيق يا كابتن معتمد يا بطل...يااااارب ".



وتواجد وفد من السفارة برئاسة السفير عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، في المطار لاستقبال بعثة الزمالك فور وصولها لتسهيل إجراءات دخول الفريق.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.