نهائي كأس الكونفدرالية.. قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يخوض فريق الزمالك تدريبه في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد ستاد 5 يوليو.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران لشرح بعض الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريب.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم مساء الأمس بعد الوصول إلى الجزائر.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.