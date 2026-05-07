القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة الأندية الممنوعة من قيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمات وقضايا سابقة تتعلق بمستحقات مالية ونزاعات تعاقدية.

الزمالك يتصدر القائمة المصرية

وجاء نادي الزمالك في صدارة الأندية المصرية المعاقبة بإيقاف القيد، بعدما وصلت عدد القضايا المسجلة ضده إلى 16 قضية متنوعة.

قضايا متنوعة بين لاعبين ومدربين

وشملت القضايا المقامة ضد الزمالك نزاعات تتعلق بلاعبين ومدربين إلى جانب أندية أخرى، بسبب مستحقات مالية وأزمات تعاقدية لم تُحسم بعد

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي