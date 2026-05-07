بشير التابعي: بيزيرا 40% من قوة الزمالك.. ومواجهة اتحاد العاصمة حرب

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأيض لابد أن يحقق الفوز في مبارياته المقبلة إذا أراد المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": إن الزمالك يجب أن يدخل مباراة سيراميكا كليوباترا بقوة، ويحقق الفوز دون تهاون، مشيرًا إلى أن اللاعب "بيزيرا" يُعد من أبرز نجوم الدوري المصري هذا الموسم، ويمثل إضافة كبيرة للفريق.

وأضاف أنه استغرب من تصرف حارس مرمى سموحة في إحدى الكرات الركنية خلال مواجهة الأهلي، مؤكدًا أنه لم يشاهد منه مثل هذا التصرف من قبل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن من حق الحارس اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة داخل الملعب.

وأشار التابعي إلى أن الزمالك سيسافر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة، وهو ليس في أفضل حالاته، خاصة بعد الأداء المتراجع أمام سموحة، إلى جانب إصابة "بيزيرا"، مؤكدًا أن غيابه سيؤثر بشكل كبير، نظرًا لأنه يمثل نحو 40% من قوة الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مطالب بتحديد أهدافه من مباراة الذهاب، ووضع خطة مناسبة للتعامل مع ظروف اللقاء.

وعن التشكيل المتوقع، قال التابعي إن الزمالك قد يبدأ المباراة بتواجد محمود حمدي "الونش" وحسام عبدالمجيد في قلب الدفاع، مع محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن، وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، وفي خط الوسط محمد شحاتة وعبدالله السعيد ومحمد السيد، بينما يقود الهجوم الثلاثي "بيزيرا" وناصر منسي وعدي الدباغ.

وشدد على ضرورة التأمين الدفاعي الجيد، وعدم استقبال أهداف خلال المباراة، مؤكدًا أن المواجهة ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل الأجواء الجماهيرية في الجزائر، والتي وصفها بأنها ستحول اللقاء إلى "حرب كروية".

وفيما يتعلق بحراسة مرمى منتخب مصر، أبدى التابعي دهشته من احتمالية انضمام محمد الشناوي، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي، متسائلًا عن معايير الاختيار في هذه الحالة.