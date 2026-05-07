الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمباراة اتحاد العاصمة

يواصل نادي الزمالك تدريباته اليوم، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو 1962 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الفريق في الجزائر المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.