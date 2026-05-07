بركات: الزمالك الأقرب لحسم اللقب.. وأتمنى تعثر المنافسين لصالح الأهلي

أكد محمد بركات، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أنه كان يتوقع تحقيق الفرق الثلاثة المنافسة على لقب الدوري الفوز في الجولة الأخيرة، مشيدًا في الوقت ذاته بالأداء القوي الذي قدمه سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن سيراميكا قدم مباراة كبيرة ونجح في حرمان بيراميدز من نقطتين ثمينتين، كما حدث سابقًا مع الأهلي، موجهًا التحية للفريق على أدائه.

وأضاف أن سموحة ظهر بشكل قوي أيضًا وكان ندًا شرسًا للزمالك، مؤكدًا أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار بركات إلى أن الزمالك يبدو الأقرب للتتويج باللقب، موضحًا: "لو الزمالك فاز بالدوري هنقول يستحق، ولو بيراميدز توج هنقول له مبروك ويستحق، لكن كأهلاوي أتمنى النتائج تخدم الأهلي ويحصد البطولة".

وأوضح أن غياب المهاجم الأساسي أقطاي عبدالله عن مباراة إنبي أمام الأهلي، دفع الجهاز الفني لإنبي للاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا منذ بداية اللقاء.

وتحدث بركات عن مشاركة خوان بيزيرا في مباراة الزمالك وسموحة رغم عدم جاهزيته الكاملة، مؤكدًا أن قرار المدير الفني معتمد جمال كان صحيحًا بالاحتفاظ به على مقاعد البدلاء في البداية، قبل الدفع به في الشوط الثاني.

واختتم تصريحاته بأن انخفاض اللياقة البدنية للاعبي سموحة في الشوط الثاني ساهم في ظهور بيزيرا بشكل مميز، ما مكنه من صناعة الفارق خلال الدقائق التي شارك فيها.