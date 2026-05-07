نجم الأهلي يرغب بالخروج معارا في الصيف المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن لاعب الفريق عمرو الجزار يدرس بجدية فكرة الرحيل عن صفوف نادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي منذ انضمامه.

أوضح المصدر أن اللاعب يشعر بحالة من عدم الرضا بسبب غيابه التام عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ انتقاله إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. هذا الوضع جعل اللاعب يعيد التفكير في مستقبله داخل النادي، خاصة مع رغبته في اكتساب خبرات أكبر من خلال المشاركة المستمرة.

وأشار التقرير إلى أن عمرو الجزار يميل بشكل كبير إلى خيار الإعارة في الصيف المقبل، باعتباره الحل الأنسب له في المرحلة الحالية من مسيرته. اللاعب يرى أن اللعب بشكل منتظم مع فريق آخر قد يساعده على تطوير مستواه الفني والبدني، بدلًا من البقاء دون دقائق لعب كافية داخل الأهلي.

وبحسب ما نُقل، فإن الجزار لا يمانع الاستمرار مع الفريق في حال تغير وضعه الفني وحصوله على فرصة حقيقية للمشاركة، لكنه في الوقت نفسه ينتظر وضوح الرؤية من الجهاز الفني والإدارة بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

قرار مرتقب من إدارة الكرة

واختتم المصدر تصريحاته بأن اللاعب يترقب ردًا حاسمًا من مسؤولي قطاع الكرة داخل النادي، لتحديد موقفه النهائي سواء بالبقاء والمنافسة على فرصة، أو السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي القادم