برنامج علاجي وتأهيلي.. الأهلي يعلن عن إصابة مصطفى شوبير

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب فريق النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس مصطفى شوبير، عقب مواجهة إنبي الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم على إنبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات مرحلة الحسم من بطولة الدوري، ليواصل الفريق المنافسة بقوة على لقب المسابقة هذا الموسم، بالإضافة إلى الحفاظ على فرصه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

الأشعة تكشف طبيعة الإصابة

وأوضح أحمد جاب الله، عبر التصريحات الرسمية للموقع الخاص بالنادي الأهلي، أن مصطفى شوبير خضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي بعد نهاية مباراة إنبي، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق.

وأكد طبيب الأهلي أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة الحارس بشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن اللاعب من العودة للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.

برنامج علاجي لتجهيز شوبير

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الجهاز الطبي وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني خاص لمصطفى شوبير، على أن يبدأ الحارس تنفيذه خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الطاقم الطبي، بهدف تجهيزه للعودة بأسرع وقت ممكن دون التعرض لأي مضاعفات جديدة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة خدمات الحارس الشاب خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل أهمية المباريات المتبقية للفريق بالموسم الحالي.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، قبل خوض مواجهته الأخيرة أمام المصري، والتي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفريق نحو إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.