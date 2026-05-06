الدوري السعودي.. أهلي جدة يتفوق على الفتح بهدف في الشوط الأول

تفوق أهلي جدة علي الفتح بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل،في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي.

وجاء هدف أهلي جدة في الدقيقة 27، عن طريق إيفان توني.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفتح في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – زكريا هوساوي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا – إنزو ميو – فرانك كيسييه

وفي الهجوم: إيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز.