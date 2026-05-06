هاتريك إيفان توني.. أهلي جدة يسحق الفتح بثلاثية في الدوري السعودي

حقق أهلي جدة فوزا سهلا علي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل،في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي.

وأفتتح أهلي جدة التهديف في الدقيقة 27، عن طريق إيفان توني من علامة الجزاء.

وأدرك الفتح هدف التعادل في الدقيقة 50، عن طريق سفيان بن دبكة.

وأضاف أهلي جدة الهدف الثاني في الدقيقة 76، عن طريق إيفان توني.

وعزز أهلي جدة النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+1 ، عن طريق إيفان توني.

وبهذه النتيجة يقفز أهلي جدة الي المركز الثالث برصيد 72 نقطة، وتجمد الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفتح في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – زكريا هوساوي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا – إنزو ميو – فرانك كيسييه

وفي الهجوم: إيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز.