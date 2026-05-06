أمير هشام: أسهم البدري تراجعت في الأهلي.. والاتجاه حاليا نحو التعاقد مع مدرب أجنبي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أسهم حسام البدري تراجعت كثيرًا داخل النادي الأهلي، وأصبح بعيدًا عن تولي منصب المدير الفني للفريق الأول خلال الموسم المقبل، وتبقى الرغبة الأولى لدى إدارة الكرة هي التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورت عبر شاشة modern mti : الأهلي سوف يعمل على التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي، ولن يتجه للتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية ضعيفة، وتم التراجع كثيرًا عن حسام البدري، رغم وجود جس نبض وتواصل معه بشكل أو بآخر من أحد مسئولي النادي الأهلي.

وأضاف: البدري كان يرحب بشدة للعمل في الأهلي ويتمنى العمل مجددًا، لكن الآن أصبحـت النية تتجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي.