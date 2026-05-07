مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الدنماركي ييس توروب أكد في المؤتمر الصحفي ما سبق وقاله منذ أشهر بشأن عدم مسؤولية محمود الخطيب عن صفقات الفريق في يناير الماضي.

وقال شبانة في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "توروب في المؤتمر الصحفي أكد كلامي اللي قولته منذ شهور، إن محمود الخطيب ليس مسؤولاً عن الصفقات، وكان هذا ليس دفاعاً عن الخطيب".

وتابع:" ييس توروب أخطأ في التصريحات لأنه بيهين الصفقات اللي تم ضمها في يناير".

وأضاف شبانة: "الكاف هو الخسران بعدم مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، لأنه النادي الأكثر شعبية وجماهيرية في أفريقيا".

وأتم:" الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة في الكونفدرالية، وأنها لا تناسبه ولا تليق به. ولو لم يشارك في دوري الأبطال، هناك تفكير في عدم المشاركة في الكونفدرالية والاكتفاء بالمشاركة في دوري السوبر الإفريقي".