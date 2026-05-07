رياضة

تنسيق بين اتحاد الكرة وليفربول بشأن برنامج محمد صلاح التأهيلي

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود تنسيق مستمر بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، وبين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونادي ليفربول ، من أجل متابعة الحالة البدنية لقائد المنتخب محمد صلاح خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته التلفزيونية في برنامج “ستاد المحور”، أن التواصل قائم بين الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي في النادي الإنجليزي، وذلك بهدف الاتفاق على أفضل خطة لتجهيز اللاعب بدنيًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة قبل انطلاق معسكر الفراعنة المنتظر خلال شهر مايو الجاري.

رغبة قوية في تواجد صلاح منذ بداية المعسكر

وأشار الغندور إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتمسك بتواجد محمد صلاح منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي والطبي داخل المعسكر تحت إشراف الجهاز الطبي للفراعنة، بما يضمن جاهزيته الكاملة قبل المشاركات المقبلة.

وأكد أن هناك حالة من الاهتمام الكبير داخل منتخب مصر بشأن تجهيز صلاح بالشكل الأمثل، نظرًا لأهميته الفنية الكبيرة باعتباره قائد المنتخب وأحد أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في المرحلة الحالية.

ودية روسيا ضمن استعدادات المنتخب

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو الجاري، على ملعب ستاد العاصمة الإدارية، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من المعسكر بشكل كامل، سواء على المستوى الفني أو البدني، خاصة مع متابعة حالة اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، لضمان الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل المباريات الرسمية القادمة.

فورمولا 1
