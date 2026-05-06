بديل محمد صلاح.. مايكل أوين يرشح نجم الدوري الإنجليزي

اقترح مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، أحد الأسماء من الدوري الإنجليزي ليكون البديل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح مع نهاية الموسم الحالي.

بديل محمد صلاح في ليفربول

وكان صلاح ألمح إلى رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، ما يدفع "الريدز" للبحث عن لاعب يعوضه في مركز الجناح الأيمن خلال الموسم المقبل، خاصة أنه سيرحل مجانًا دون أي مقابل مادي.

جارود بوين الخيار الأقرب

وفي تصريحات صحفية، أكد أوين أن تعويض صلاح يجب أن يكون أولوية قصوى، رغم التحديات المالية التي قد تواجه النادي.

وأشار إلى عدم وجود لاعب حاليًا قادر على تعويض صلاح في مركز الجناح الأيمن بنفس الكفاءة، رغم وجود خيارات هجومية أخرى مثل ألكسندر إيزاك وهوجو إيكتيكي، اللذين يعانيان من إصابات.

كما أوضح وجود بعض الأسماء داخل الفريق مثل ريو نجوموها وكودي جاكبو وفلوريان فيرتز، لكن دون حلول واضحة في الجبهة اليمنى.

اقرا ايضا



واختتم أوين تصريحاته مؤكدًا أن جارود بوين، نجم وست هام، هو الخيار الأمثل لتعويض صلاح، خاصة في حال هبوط فريقه، مشيدًا بإمكاناته الكبيرة وسرعته وقدرته المميزة على إنهاء الهجمات.