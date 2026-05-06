إبراهيم عبد الجواد: توجيه لفت نظر لنادي الإسماعيلي وتغريمه 100 ألف جنيه

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"توجيه لفت نظر لنادي الإسماعيلي وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب إتلاف جماهيره مقاعد استاد غزل المحلة مع تحميل النادي تكلفة إصلاح التلفيات".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي غدا في الخامسة مساء غداً الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمجموعة الهبوط بالدوري.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

وفي سياق آخر، وافقت اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي على المذكرة المقدمة من اللواء علي غيط، المشرف العام على قطاع الكرة، بشأن إعادة هيكلة قطاع الأكاديميات بالنادي.