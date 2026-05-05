رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حافلة نادي الإسماعيلي تعرضت لهجوم من قبل عدد من جماهير الدراويش، وذلك بعد عودتهم للإسماعيلية بعد التعادل السلبي أمام غزل المحلة في الدوري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، هناك عدد قليل من جماهير الدراويش كانوا في حالة غضب بعد تعادل الفريق وعدم تحقيق الفوز نظرا لصعوبة موقف الفريق في جدول الترتيب.

وتابع، تواصلنا مع الجهاز الفني للدراويش وأكد أن الأمر لم يتعدى أكثر من مشجع قاموا بإلقاء "حجارة" على أتوبيس النادي وتسبب في كسر لزجاج الحافلة فقط لا غير دون حدوث أي إصابات لأي من الفريق تماما.

وأكد الجهاز الفني أنه لا يريد أن يأخذ الموقف أكبر من حجمه وهناك تفهم كبير لغضب الجماهير وحزنهم على الفريق ولا يوجد أي إصابات والجميع بخير.