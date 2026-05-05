كهرباء إسماعيلية: الفوز على دجلة الأهم بالموسم.. وهذه حقيقة عروض علي سليمان

أكد شريف عابدين، عضو مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية، أهمية المرحلة الحالية للفريق في مشواره بالدوري، مشددًا على أن مواجهة وادي دجلة كانت بمثابة نقطة فاصلة في الموسم.

وقال عابدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن المدير الفني رضا شحاتة حرص على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء، مؤكدًا لهم أن هذه المباراة ستكون مفتاح البقاء في الدوري، وهو ما انعكس على أداء الفريق وتحقيق الفوز.

وأوضح أن جميع المباريات المقبلة تمثل “مباريات كؤوس”، خاصة في ظل وجود ثلاث مواجهات قوية أمام منافسين مباشرين في صراع الهبوط، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الفوز فيها جميعًا لضمان الاستمرار في الدوري.

وأضاف أن إدارة النادي لا تعمل بعقلية الموسم الواحد، بل وضعت خطة طويلة الأمد لتطوير الفريق، لافتًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لا يفرقون بين اللعب داخل أو خارج الأرض، وهو ما ساهم في ظهور روح المسؤولية اليوم.

وكشف عابدين عن وجود عروض لضم عدد من لاعبي الفريق، على رأسهم علي سليمان، إلا أن الإدارة قررت تأجيل مناقشة هذه العروض لحين حسم ملف البقاء في الدوري بشكل رسمي.

وفيما يتعلق بمنتخب مصر، أشار إلى عدم وجود أي تواصل من جانب الجهاز الفني للمنتخب لضم لاعبين من الفريق خلال الفترة الحالية.

كما شدد على أهمية المباراة المقبلة أمام فاركو، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

واختتم تصريحاته بتوجيه انتقاد لاتحاد الكرة، بسبب عدم الرد على تظلم النادي بشأن إيقاف اللاعب إسلام عبد النعيم، متسائلًا عن أسباب التعامل بشكل مختلف مع الأندية، ومؤكدًا أن غياب اللاعب مؤثر بشكل واضح على أداء الفريق.