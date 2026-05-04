كهرباء الإسماعيلية يقلب الطاولة على وادي دجلة ويحقق فوزا ثمينا

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزًا مهمًا على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب السلام، في إطار الجولة الثامنة من مرحلة مجموعة الهبوط، حيث اشتدت المنافسة بين الفرق للهروب من مراكز الخطر.

وبادر وادي دجلة بالتسجيل أولًا في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، عن طريق أحمد الشيمي، لينهي فريقه الشوط متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، انتفض كهرباء الإسماعيلية ونجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 62 بواسطة كريم يحيى، قبل أن يضيف محمد سعيد جهينة هدف الفوز بعد خمس دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 67، ليحسم اللقاء لصالح فريقه.

وبهذا الانتصار، رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 44 نقطة في صدارة جدول الترتيب.