فرج عامر: فوز الزمالك بالدوري والكونفدرالية يدخله موسوعة جينيس

وجة فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق رسالة دعم و تشجيع للاعبي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: فوز الزمالك ببطولة الدوري العام وبكاس الكونفدرالية حيدخل الزمالك موسوعة جينيز للارقام القياسية حقيقي، لانه سيكون أول نادي في العالم يتعرض لهذا الكم الهائل من المشاكل وإيقافات القيد ونقص الموارد المالية ويفوز بالدوري المصري وبطلة إفريقيا الكونفيدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.