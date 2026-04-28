أحمد ياسر ريان يتصدر سباق الهدافين في الدوري المصري بعد تألقه أمام كهرباء الإسماعيلية

اعتلى أحمد ياسر ريان، لاعب البنك الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعد تسجيله هدفًا جديدًا في شباك كهرباء الإسماعيلية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، حيث نجح البنك الأهلي في تحقيق فوز كبير بنتيجة 3-1 على كهرباء الإسماعيلية، في لقاء شهد تألق عدد من اللاعبين.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 85، ليصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم، متصدرًا جدول الهدافين في البطولة.

وفي المقابل، تقاسم صدارة الترتيب معه علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية، الذي سجل هو الآخر هدف فريقه الوحيد في المباراة، ليصل إلى نفس الرصيد من الأهداف.

ويأتي محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، في المركز الثالث برصيد 9 أهداف، خلف الثنائي المتصدر.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:

أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 10 أهداف

علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 10 أهداف

محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 9 أهداف

عدي الدباغ (الزمالك) – 8 أهداف

أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 8 أهداف

ناصر ماهر (بيراميدز) – 7 أهداف

صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف

ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف

فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف

ويشهد سباق الهدافين هذا الموسم منافسة قوية بين عدد من اللاعبين، مع استمرار اشتعال الصراع مع اقتراب نهاية البطولة.