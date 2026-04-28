قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلام الإسرائيلي يُناقش الحالة الصحية لـ شيرين عبدالوهاب وعودتها إلى الغناء | شاهد
إعلامي: الجميع يتمنى استمرار الإسماعيلي في الدوري
السجن المشدّد حتى 20 عامًا لمُرتكبي ختان الإناث .. وفقاً للقانون
بـ730 مليون جنيه.. منتخب مصر يُنعش خزينة اتحاد الكرة بعد التأهل لكأس العالم 2026
في أول التعاملات .. هذا سعر الدولار في البنوك اليوم
خالد جلال: لن نستسلم.. الإسماعيلي يُقاتل للبقاء وجماهيره كلمة السر
تعرّف على تشكيل مجلس مُراقبة عمليات الدم وتجميع البلازما واختصاصاته.. وفقًا للقانون
اتهامات مباشرة داخل الأهلي .. مصطفى يونس: هما دول اللي بوّظوا الفرقة | فيديو
مصطفى يونس يُهاجم لاعبي الأهلي: اللي خرب أوضة اللبس لازم يمشي ويتباع | فيديو
أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج
بيع اللاعبين الحل.. مصطفى يونس: الأهلي خسر 150مليون جنيه بسبب رامي ربيعة و60 مليونًا بسبب الجزار|فيديو
أسامة كمال: الوعي سلاح حقيقي وسط «معارك العقول» وتضارب الروايات الإعلامية|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد ياسر ريان يتصدر سباق الهدافين في الدوري المصري بعد تألقه أمام كهرباء الإسماعيلية

حمزة شعيب

اعتلى أحمد ياسر ريان، لاعب البنك الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعد تسجيله هدفًا جديدًا في شباك كهرباء الإسماعيلية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، حيث نجح البنك الأهلي في تحقيق فوز كبير بنتيجة 3-1 على كهرباء الإسماعيلية، في لقاء شهد تألق عدد من اللاعبين.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 85، ليصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم، متصدرًا جدول الهدافين في البطولة.

وفي المقابل، تقاسم صدارة الترتيب معه علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية، الذي سجل هو الآخر هدف فريقه الوحيد في المباراة، ليصل إلى نفس الرصيد من الأهداف.

ويأتي محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، في المركز الثالث برصيد 9 أهداف، خلف الثنائي المتصدر.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:

  • أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 10 أهداف
  • علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 10 أهداف
  • محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 9 أهداف
  • عدي الدباغ (الزمالك) – 8 أهداف
  • أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 8 أهداف
  • ناصر ماهر (بيراميدز) – 7 أهداف
  • صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف
  • ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف
  • فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف

ويشهد سباق الهدافين هذا الموسم منافسة قوية بين عدد من اللاعبين، مع استمرار اشتعال الصراع مع اقتراب نهاية البطولة.

البنك الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: الإتقان في العمل سر البركة وضياعها سببه "على قد فلوسهم"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الحدودية لمتابعة العمل الدعوي والمجتمعي

برنامج تدريب أئمة دفعة الشيخ حسن العطار

وزير الأوقاف يتفقد برنامج تدريب أئمة دفعة الشيخ حسن العطار بمسجد مصر الكبير

بالصور

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد