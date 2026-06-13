رئيس الوزراء يتفقد مدينة رشيد التاريخي ومنزل الأمصيلي بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير قلب مدينة رشيد التاريخي كما تفقد مشروع تطوير شارع دهليز الملك والشيخ قنديل ومشروع السوق الحضاري .

كما تفقد رئيس الوزراء منزل الامصيلي الاأثري والذي يعد من أبرز المنازل الأثرية بمدينة رشيد والذي شيد عام ١٨٠٨ في العصر العثماني ويتميز بطرازه المعماري والمشربيات الخشبية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد الحديقة المتحفية، برشيد بمحافظة البحيرة.

كما تفقد رئيس الوزراء معرض أعمال الحرف اليدوية بالحديقة ورافقه وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة.

واستمع مدبولي لشرح حول الحديقة والتي تُعد صرحًا حضاريًا مفتوحًا يجمع بين عبق التاريخ وروعة التنسيق الجمالي، وقد أُنشئت لتضم القطع الأثرية الضخمة وتُستخدم كمنطقة عرض مفتوح للتراث القديم، فضلًا عن كونها مزارًا سياحيًا ومتنفسًا حضاريًا للأهالي والزائرين.