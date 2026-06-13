قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

طرح الفنان رامي صبري أغنية “القمر” التى تحمل اسم الألبوم الخاص به، والذى من المقرر أن يتم طرحه فى 16 يونيو الحالي.

أغنية “القمر” للمطرب رامي صبري وكلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع فلسطيني - عمرو الخضري.

دعم كبير لرامي صبري

وقد حظي الفنان رامي صبري بدعم كبير من والدته عقب طرح أحدث أغنياته "بفرحك وانت تزعلني"، وذلك من خلال محادثة بينهما نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشفت عن جانب إنساني وعلاقة خاصة تجمعه بوالدته.

وخلال الحديث، حرصت والدة رامي صبري على تقديم التهنئة على أغنيته الجديدة والإشادة بأخلاقه واجتهاده، مؤكدة أنه لا ينشغل إلا بعمله وتركيزه الدائم في شغله، قائلة: "إنت مش بتعمل حاجة وحشة والله.. لأنك مركز في شغلك"، قبل أن تدعو له قائلة: "ربنا يبعد عنك شر الناس بس".

ورد رامي صبري على دعاء والدته قائلاً: "الله آمين"، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الأحداث التي حاولت النيل منه.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المحادثة، معتبرين أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع رامي صبري بوالدته، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "بفرحك وانت تزعلني"، والتي لاقت صدىً واسعًا بين محبيه منذ طرحه قبل ساعات معدودة.