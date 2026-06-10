قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
السيسي: مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
صدمة جديدة للزمالك.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ويرفع عدد القضايا إلى 17
صور أقمار صناعية تثير الجدل.. تقارير إسرائيلية تؤكد إصابة قاعدة «رامات ديفيد» بصاروخ إيراني
عامل باليومية يتقاسم إفطاره مع قطة جائعة في موقف إنساني يخطف القلوب
تعويضات لأصحاب المعاشات.. رئيس هيئة التأمينات أمام البرلمان الأربعاء المقبل| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يطرح أغنية "اسمعيني" ثاني أغاني ألبومه الجديد "قمر"

رامي صبري
رامي صبري
أحمد إبراهيم

كشف المطرب رامي صبري عن ثاني أغاني ألبومه "اسمعيني"، وهى من اببومه الجديد الذى يحمل اسم "قمر" والمقرر طرحه كاملًا يوم 16 من الشهر الحالي.

وكتب رامي صبري في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: اسمعيني اسمعيني.. من الليلادي إنتي الهدية ولا مش عايزة تهاديني، اسمعوا أغنية اسمعيني من ألبوم القمر، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، الألبوم كامل يوم 16 يونيو.

أغنية اسمعيني من كلمات الشاعر عليم، الحان مدين، توزيع أحمد أمين، مكس وماستر أمير محروس، جيتار أحمد حسين، ووتريات تامر غنيم.

دعم كبير لرامي صبري

وقد حظي الفنان رامي صبري بدعم كبير من والدته عقب طرح أحدث أغنياته "بفرحك وأنت تزعلني"، وذلك من خلال محادثة بينهما نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشفت عن جانب إنساني وعلاقة خاصة تجمعه بوالدته.

وخلال الحديث، حرصت والدة رامي صبري على تقديم التهنئة على أغنيته الجديدة والإشادة بأخلاقه واجتهاده، مؤكدة أنه لا ينشغل إلا بعمله وتركيزه الدائم في شغله، قائلة: "إنت مش بتعمل حاجة وحشة والله.. لأنك مركز في شغلك"، قبل أن تدعو له قائلة: "ربنا يبعد عنك شر الناس بس".

ورد رامي صبري على دعاء والدته قائلاً: "الله أمين"، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الأحداث التي حاولت النيل منه.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المحادثة، معتبرين أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع رامي صبري بوالدته، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "بفرحك وأنت تزعلني"، والتي لاقت صدىً واسعًا بين محبيه منذ طرحه قبل ساعات معدودة.

رامي صبري الفنان رامي صبري أغاني رامي صبري أعمال رامي صبري ألبوم القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

ترشيحاتنا

كلود لو روا

المدرب المخضرم لو روا يتولى تدريب منتخب جمهورية الكونغو

دوكو

سنصبح خصمين.. نجم بلجيكا يتحدى منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

بن ديفيز

رسميًا.. توتنهام يعلن تمديد عقد لاعبه بن ديفيز لمدة موسم إضافي

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد