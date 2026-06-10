رشوان توفيق يكشف تفاصيل صداقته مع الراحل عبد العزيز مخيون.. خاص

كشف الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل صداقته بالفنان الراحل عبد العزيز مخيون الذي وافته المنية اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وقال رشوان توفيق، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “الراحل عبد العزيز مخيون كان يعد من الأصدقاء المقربين لي، حيث جمعتنا العديد من الأعمال الفنية المميزة، كما أن كانت بدايتنا سويا مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي فى إحدى مسرحياته، خاصة أن دفعته كانت تضم مجموعة مميزة من الموهب وتعاونا سويا مع جلال الشرقاوي ومعنا الفنان الراحل محمد وفيق”.

وأضاف: “قدمنا سويا عددا من الأعمال الفنية، منها أم كلثوم وهارون الرشيد وغيرها من الأعمال المميزة، وهو من النجوم المجتهدين الذين يعشقون مهنتهم ويمتلكون قدرات إبداعية مختلفة، كما يعد من الفنانين المثقفين”.

وفاة عبد العزيز مخيون

رحل الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت نقله إلى المستشفى، لتنتهي رحلة فنان استثنائي ترك بصمة لا تنسى في السينما والدراما والمسرح على مدار أكثر من خمسين عاما من العطاء.

نشأة عبد العزيز مخيون

ولد عبد العزيز مخيون في 25 فبراير عام 1946 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وبدأ شغفه بالفن مبكرا، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس الموسيقى والتمثيل، وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، قبل أن يؤسس "مسرح الفلاحين".

كما حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتكوين رؤيته الفنية الخاصة.

ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل كان مخرجا مسرحيا ومثقفا وناشطا سياسيا، وعرف بمشاركته في حركة "كفاية"، ليجمع بين الإبداع الفني والاهتمام بالشأن العام.