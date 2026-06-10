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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاتم صلاح ينعى عبدالعزيز مخيون: هتوحشني يا أبو شداد

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
يمنى عبد الظاهر

نعى الفنان حاتم صلاح الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيله، ومؤكدًا أنه كان أحد الفنانين الكبار الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الوسط الفني.


 

وكتب حاتم صلاح عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «رحمة اللّه وعفوه وغفرانه للفنان القدير العملاق عبدالعزيز مخيون، هتوحشني أوي، وكان ليا الشرف والفخر الكبير إني وقفت قدامك.. هتوحشني يا أبو شداد.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ويُعد عبدالعزيز مخيون من أبرز نجوم الفن المصري، حيث قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي تركت بصمة مميزة لدى الجمهور.

كان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء. 

الفنان حاتم صلاح الراحل عبدالعزيز مخيون الفنان الراحل صلاة الجنازة مسرح الفلاحين

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