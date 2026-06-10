آخر رسالة من الفنان الراحل عبد العزيز مخيون قبل وفاته

حرص الفنان الراحل عبد العزيز مخيون على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، وذلك فى آخر منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، قبل تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوى حاد.





وكتب عبد العزيز مخيون فى رسالته الأخيرة: «كل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم عيد الأضحى المبارك بالخير واليمن والبركات»، مضيفًا: «أتمنى من قلبى أن تكون أيامكم مليئة بالفرحة والطمأنينة والمحبة، وأن يديم الله على مصرنا وأهلنا الأمن والسلام».

وحظى المنشور بتفاعل واسع من متابعيه الذين أعادوا تداوله عقب إعلان خبر وفاته صباح اليوم، الأربعاء، مستذكرين كلماته التى حملت الأمنيات بالخير والمحبة والسلام للجميع.

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون في أبو حمص، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

