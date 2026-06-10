يسري الفخراني ينعى عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة

نعى الكاتب يسرى الفخرانى عبد العزيز مخيون، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجأة.

وكتب «الفخراني» على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «رحيل الأستاذ عبدالعزيز مخيون، هو رحيل بعض مما تبقى من الجزء الصلب الحقيقى من أصول التمثيل فى مصر، جيل منح عمره للتمثيل حُبا، ووجوده فى أى عمل كان بمثابة ثُقل فنى مهما كان حجم الدور منحه الأثر، رحيله بعد رحيل الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، يُقلص مساحة التربة الخصبة للفن الأصيل».

وأضاف: «رحم الله مخيون الزاهد فى الشهرة المتحرر منها صاحب الأدوار التى لن تُنسى ولن تسقط من ذاكرة الدراما».

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.