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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبدالرحيم كمال ينعى عبدالعزيز مخيون: رحل ممثل كبير ومثقف استثنائي وصاحب رؤية فنيه

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
يمنى عبد الظاهر

نعى السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد استدعى نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية.


 

وكتب عبدالرحيم كمال عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تشرفت بالعمل معه عدة مرات في فيلم الكنز وفي مسلسل شيخ العرب همام في دور الشيخ إسماعيل وفي مسلسل يونس ولد فضة وفي مسلسل جزيرة غمام ممثل كبير وعظيم ومثقف كبير وصاحب وجهة نظر وأستاذ في فهم الدراما»

وأضاف: «كان مبهرًا فى فيلم الهروب وفى فيلم للحب قصة أخيرة، ودود وطيب القلب وحصيلة كبيرة من الفن والثقافة ويملك رؤية طازجة رحم الله الفنان المصرى الكبير عبدالعزيز مخيون».
 

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

السيناريست عبدالرحيم كمال الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون مسلسل شيخ العرب همام مسلسل يونس ولد فضة

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