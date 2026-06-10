محافظ البحيرة تنعى الفنان القدير عبد العزيز مخيون

تنعى الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وجميع القيادات التنفيذية ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير عبد العزيز مخيون، أحد رموز الفن المصري وأبناء محافظة البحيرة، والذي قدم على مدار مسيرته الفنية الطويلة أعمالًا إبداعية خالدة أسهمت في إثراء الساحة الفنية والثقافية، وترك من خلالها بصمة راسخة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وأكدت محافظ البحيرة أن الفقيد كان نموذجًا للفنان المبدع وصاحب رسالة هادفة، حيث حمل اسم محافظة البحيرة بفخر في مختلف المحافل الفنية، وظل رمزًا للعطاء والتميز بما قدمه من أعمال جسدت قضايا المجتمع المصري وعكست أصالة الفن الرفيع.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه والأسرة الفنية المصرية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.