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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. وفاة معلمة فى حادث سير بالبحيرة.. ومتابعة لامتحانات الثانوية الأزهرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 8/6/2026 أحداث متنوعة.

ببالغ الحزن والأسى، نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيدة صفاء على كبير إخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتى وافتها المنية إثر تعرضها لحادث سير بمحافظة البحيرة أثناء إنتدابها للمشاركة فى أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية، فى مشهد يجسد التفانى والإخلاص فى أداء الواجب الوظيفى والرسالة التعليمية.


محافظ أسوان ينعى صفاء على بعد وفاتها أثناء امتحانات الدبلومات الفنية

في لحظات مؤثرة ينتظرأهالى أسرة المعلمة الراحلة "صفاء علي محمد"، كبير الأخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة بمحافظة أسوان، وصول جثمانها من محافظة البحيرة لدفنها بمسقط رأسها، بعد أن لقيت مصرعها فى حادث سير أليم أثناء توجهها لأداء أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمدينة كفر الدوار.

فى لحظات مؤثرة .. أهالي أسوان ينتظرون جثمان معلمة رحلت خلال أداء رسالتها التعليمية

تفقد الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية داخل لجان معهدي بنين دراو الثانوي، وفتيات دراو الثانوي التابعين لإدارة دراو التعليمية.


رئيس منطقة أسوان يتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به، في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل .


محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به .. صور

جهود متنوعة

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقع الذى تم تخصيصه بطريق أسوان / أبو سمبل ليكون حضانة للسيارات المخالفة التى يتم ضبطها لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك فى ضوء جهود المحافظة لفرض الإنضباط وتطبيق القانون على المخالفات المرورية .


المحافظ يتفقد الموقع المخصص لحضانة السيارات المخالفة بطريق أسوان - أبو سمبل

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى المهندس إسلام فوزى بتنفيذ أعمال جرد ورفع الرمال المتراكمة على جانبى الطريق المؤدى إلى مطار أسوان الدولى وحتى مدخل المطار .

أسوان.. رفع الرمال المتراكمة بالطرق لتحقيق السيولة المرورية الكاملة
واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية، حيث تفقد عدداً من المناطق الحيوية شملت شوارع كسر الحجر وشرق البندر وصولاً إلى منطقة الطابية ، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للحركة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى.


محافظ أسوان يوجه إنذارا شديد اللهجة للمخالفين بشوارع كسر الحجر وشرق البندر والطابية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه السيد أسامة داود رزق، بعقد اجتماع تنسيقي مع المسئولين عن التعاقدات والمالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك بحضور المهندس أحمد حلفاوي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة.


نائب محافظ أسوان يتابع تطوير منظومة النظافة الجديدة

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